Xiaomi в шаге от анонса нового «дизайнерского смартфона» Civi 4

По последним данным, Xiaomi готовится к анонсу своего нового смартфона — Civi 4.

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Модель с номером 24031PN0DC получила разрешение на продажу в китайских сетях сотовой связи, имея при этом поддержку спутниковой связи.

Инсайдеры утверждают, что официальная презентация устройства ожидается в мае. Civi 4 будет иметь изогнутый экран, конкурируя с моделями из серии Honor Digital.

Улучшения также затронут камеру и производительность устройства, а также будет доступен специальный коллекционный набор.