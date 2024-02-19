Назван лидер на рынке телевизоров

Южнокорейскую корпорацию Samsung назвали главным производителем телевизоров в мире. Об этом сообщает издание SamMobile.

По информации аналитической компании Omdia, Samsung 18 лет подряд занимает лидирующие позиции на рынке телевизоров. Специалисты отметили, что впервые корейский IT-гигант возглавил сегмент в 2006 году. По итогам 2023 года доля фирмы на рынке составила 30,1 процента.

В материале аналитиков говорится, что в ассортименте Samsung много разнообразных телевизоров. Так, корпорация сохранила первую позицию в сегменте ультрапремиальных устройств стоимостью от 2500 долларов с долей 60,5 процента. Причем в 2022 году доля Samsung в этом сегменте составляла 48,3 процента.

Также в 2022 году компания начала продажи OLED-телевизоров, с этого момента поставив на рынок более миллиона единиц техники. В начале 2024 года Samsung представила линейку QD-OLED.

«Мы продолжим внедрять различные инновации, которые могут сделать повседневную жизнь потребителей более ценной в будущем», — отметил топ-менеджер компании Ен Сок У.

По его словам, сейчас корпорация намерена сконцентрироваться на выпуске девайсов с экраном Micro LED.