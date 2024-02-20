Представлен роутер Huawei AX6 Pro с поддержкой Wi-Fi 6+

Компания Huawei анонсировала в Китае маршрутизатор AX6 Pro. Устройство поддерживает Wi-Fi 6+, обеспечивая скорость сети до 7200 МБ и имеет восемь потоков данных для одновременной передачи, что значительно повышает скорость и надежность интернета.

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Особенности

Huawei AX6 Pro использует технологию сжатия данных 4K-QAM для увеличения скорости передачи на 140%. Скорость передачи данных составляет 1376 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 5765 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, что в сумме составляет 7141 Мбит/с. Поддерживается технология Lingxi Dual Wi-Fi, позволяющая передавать данные одновременно в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Также стоит отметить наличие 8-канального усилителя сигнала и высокопроизводительных усилителей сигнала, предназначенных для проникновения через несколько стен без потери мощности сигнала. Huawei внедрила технологию защиты от помех на основе AI, которая интеллектуально снижает помехи в совмещенном канале Wi-Fi от различных источников. Маршрутизатор поддерживает функцию NFC-подключения в одно касание для телефонов HarmonyOS или Android, что упрощает доступ к Wi-Fi без необходимости ввода пароля.

Какой процессор используется в Huawei AX6 Pro производитель не раскрыл. Устройство получило 256 МБ оперативной 128 МБ постоянной памяти и сопрягается приложением Huawei Smart Life, отслеживающее качество покрытия Wi-Fi в режиме 24/7.

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