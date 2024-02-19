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Рабочие нашли кость мамонта в российском регионе во время стройки

Кость, которая может принадлежать мамонту, нашли в поле около деревни Вороно-Пашня Асиновского района Томской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Рабочие нашли кость мамонта в российском регионе во время стройки
© globallookpress.com

Открытие сделали рабочие, строящие базу отдыха возле населенного пункта. Они выкопали кость из земли и сразу предположили, что она принадлежала мамонту.

Находку передали в музей. По словам специалистов, в настоящее время невозможно выяснить, останки какого животного нашли рабочие. Для этого потребуется экспертиза, проведение которой обычно занимает полгода.

Ранее сообщалось, что в США рабочие шахты случайно обнаружили уникальные останки доисторического животного. Всего за год было найдено 20 костей.

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