Рабочие нашли кость мамонта в российском регионе во время стройки

Кость, которая может принадлежать мамонту, нашли в поле около деревни Вороно-Пашня Асиновского района Томской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Открытие сделали рабочие, строящие базу отдыха возле населенного пункта. Они выкопали кость из земли и сразу предположили, что она принадлежала мамонту.

Находку передали в музей. По словам специалистов, в настоящее время невозможно выяснить, останки какого животного нашли рабочие. Для этого потребуется экспертиза, проведение которой обычно занимает полгода.