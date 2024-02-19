Физики открыли новые изотопы редкоземельных элементов

Ученые из Мичиганского университета США открыли новые изотопы редкоземельных элементов тулия, иттербия и лютеция. Это исследование позволит лучше понять свойства богатых нейтронами ядер и процессы, создающие новые элементы при столкновении нейтронных звезд.

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Известно, что каждое атомное ядро состоит из ряда субатомных частиц: протонов и нейтронов. Количество протонов одинаково для всех форм элемента, а количество нейтронов может варьироваться. Эти вариации и определяют изотопы элемента.

Изотопы обладают разной степенью стабильности. Одни являются устойчивыми, другие распадаются очень быстро. Понимание свойств различных изотопов помогает ученым понять, как Вселенная создает элементы, и оценить содержание этих элементов в пространстве и времени.

Физики провели эксперименты с изотопом платины со 120 нейтронами (198Pt). Атомы поместили в установку FRIB, которая использует ускоритель тяжелых ионов для фрагментации атомных ядер.

При фрагментации 198Pt команда обнаружила изотопы тулия с 113 и 114 нейтронами (у стандартного тулия 69 нейтронов), изотопы иттербия с 116 и 117 нейтронами (у стандартного иттербия 103) и изотоп 190Lu со 119 нейтронами (стандартный лютеций содержит 104 нейтрона).

Эксперимент команды оказался близок к воспроизводству r-процесса – быстрого захвата нейтронов при столкновении нейтронных звезд. В будущем, по словам ученых, устройство сможет точно воспроизвести один из путей нуклеосинтеза при экстремальном космическом явлении, сообщает Physical Review Letters.