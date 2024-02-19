Российские сайты начали удалять статьи о VPN-сервисах

Сайты в Рунете начали удалять информацию о сервисах обхода блокировок перед вступлением в силу с 1 марта запрета на «популяризацию VPN». Как сообщает «Коммерсант», юристы сочли подобную подготовку онлайн-ресурсов обоснованной.

Закон о запрете публикации информации о способах обхода установленных в России блокировок, под которые попадают и VPN-сервисы, приняли еще в июле 2023 года. Позднее Роскомнадзор разработал приказ, который позволяет с 1 марта ограничивать доступ к сайтам, которые содержат соответствующую информацию.

В преддверии этой даты ресурсы стали удалять статьи о VPN. Например, на портале SecurityLab уже отредактированы или удалены некоторые материалы о сервисах. Как отметил главный редактор Александр Антипов, главная цель ресурса — продолжать информировать читателей о важных аспектах кибербезопасности, соблюдая требования закона.

Отмечается, что некоторые ресурсы удаляли инструкции по настройке обхода ограничений с помощью VPN-провайдеров еще осенью 2023 года. На некоторых площадках подобные статьи пока остаются — например, на Cyberforum, VC и «Хабр».