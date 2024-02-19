Российские сайты начали удалять статьи о VPN-сервисах
Сайты в Рунете начали удалять информацию о сервисах обхода блокировок перед вступлением в силу с 1 марта запрета на «популяризацию VPN». Как сообщает «Коммерсант», юристы сочли подобную подготовку онлайн-ресурсов обоснованной.
Закон о запрете публикации информации о способах обхода установленных в России блокировок, под которые попадают и VPN-сервисы, приняли еще в июле 2023 года. Позднее Роскомнадзор разработал приказ, который позволяет с 1 марта ограничивать доступ к сайтам, которые содержат соответствующую информацию.
В преддверии этой даты ресурсы стали удалять статьи о VPN. Например, на портале SecurityLab уже отредактированы или удалены некоторые материалы о сервисах. Как отметил главный редактор Александр Антипов, главная цель ресурса — продолжать информировать читателей о важных аспектах кибербезопасности, соблюдая требования закона.
Отмечается, что некоторые ресурсы удаляли инструкции по настройке обхода ограничений с помощью VPN-провайдеров еще осенью 2023 года. На некоторых площадках подобные статьи пока остаются — например, на Cyberforum, VC и «Хабр».
Директор SmartSEO Сергей Кошкин заметил, что тема VPN формирует большое семантическое ядро, а поисковые запросы по ней приносят большой объем трафика. При этом нельзя сказать, что для крупных площадок поисковый трафик от таких статей будет существенным — его можно получить и с других тем.