В Лондоне при уборке дома нашли два первых в мире настольных компьютера

Сотрудники фирмы по переработке отходов, проводя уборку в лондонском доме, обнаружили два первых в мире настольных компьютера. Они лежали под штабелем коробок.

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Очевидцы сначала не поняли, с чем имеют дело. Они попытались найти информацию в интернете, но потерпели неудачу и обратились за консультацией к компьютерному эксперту. Специалист пришел к выводу, что находка представляет собой «два сверхредких предмета».

Компьютер Q1 был выпущен в 1972 году. Его считают первым в истории полностью интегрированным настольным компьютером, работающим на однокристальном микропроцессоре. Все необходимое оборудование (экран, клавиатура и даже принтер) находилось в едином блоке.

В момент своего выпуска компьютер стал революционным. Он появился на пять лет раньше, чем компьютеры Стива Джобса и Стива Возняка. Однако устройство было очень дорогим – в 1979 году его стоимость составляла $20 500, что эквивалентно $90 000 сегодня. Его приобретали в основном для использования в офисах.

Хотя Q1 был простым и доступным для новичка, его быстро вытеснили с рынка более доступные компьютеры. К настоящему времени эта модель оказалась полностью забыта. Но эксперты утверждают, что именно Q1 заложил основу для современных компьютеров, которые широко используются в повседневной жизни.

Известно о всего трех сохранившихся моделях Q1. Найденные в Лондоне устройства будут представлены на выставке Кингстонского университета. После этого их выставят на аукцион либо продадут коллекционерам, сообщает The Daily Mail.