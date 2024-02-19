Смартфон среднего класса до 30 тысяч рублей: Xiaomi или Samsung?

Ведущий YouTube-канала Arstayl перечислил характеристики Samsung Galaxy A54 и Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ и проверил их в работе.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ вышел совсем недавно, а вот Samsung A54 в 2023 году. Объединяет эти модели влагозащита: у Samsung — по стандарту IP67, у Xiaomi — IP68.

По диагонали экрана смартфоны немного отличаются друг от друга: у Galaxy A54 она составляет 6,4 дюйма, у Redmi Note 13 Pro+ — 6,7 дюйма. При этом пиковая яркость больше у Xiaomi: 1800 нит против 1000 нит на Samsung. Также у Samsung огромные рамки и плоский экран, тогда как на Xiaomi дисплей изогнутый.

·Arstayl·

·Arstayl·

·Arstayl·

·Arstayl·

Что касается камеры, то на деле снимки вообще не отличаются ничем у смартфонов. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.

По части видео в 4К 30 к/с немного лучше ведёт себя в плане стабилизации Samsung, но по качеству съёмки выигрывает Xiaomi.

Работает Samsung Galaxy A54 на процессоре Exynos 1380, а Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ — на Dimensity 7200 Ultra. Для игр в целом больше из них подойдёт последний.

С точки зрения комплектации гораздо лучше оказывается Xiaomi: с ним вы получаете чехол, кабель, зарядку на 120 Вт, а с Samsung — только кабель (а максимальная мощность зарядки, которую он поддерживает, — 25 Вт). Заряжаться Xiaomi будет всего 19 минут, тогда как Samsung — больше часа.

Вывод