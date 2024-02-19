В России создадут биореактор для создания органов на заказ

В Сеченовском медицинском университете создадут уникальный биореактор для создания органов на заказ. Об этом рассказал научный руководитель Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Минздрава России, профессор Петр Тимашев, слова которого передает газета «Известия».

«Для каждого отдельного случая нужна своя комбинация факторов, которую обычный биореактор просто не способен обеспечить. Поэтому сначала нам нужно организовать такую систему, которая формировала бы необходимую для роста конкретной ткани среду», — заявил Тимашев.

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