Японский спутник для борьбы с космическим мусором выведен на орбиту

Японский спутник, специализированный на сборе информации об обломках космических аппаратов и другом космическом мусоре, успешно достиг орбиты. Об этом сообщила компания-разработчик Astroscale Japan, пишет ТАСС.

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Спутник ADRAS-J был запущен с частного космодрома Rocket Lab, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Этот аппарат высотой 1,2 м и шириной 80 см оборудован рядом небольших двигателей, которые позволяют ему маневрировать в космосе и приближаться к мусору и обломкам на минимальное расстояние. Одной из его задач будет изучение частей ступени японской ракеты-носителя H2A, запущенной в 2009 году, получение снимков и передача полученной информации на Землю.

Представители Astroscale Japan заявили, что это первая в мире миссия по безопасному сближению с космическим мусором. В случае успеха этой миссии компания планирует дальнейшее развитие технологий по уборке космического мусора на орбите Земли, сотрудничая с правительствами и коммерческими организациями различных стран.