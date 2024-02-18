Анонсирован новый смартфон Vivo

Компания Vivo представила новый смартфон из серии Y100 для китайского рынка. Устройство получило название Vivo Y100t 5G и дополнило серию, в которую уже входят Y100 и Y100i. Смартфон Vivo Y100t 5G стал старшим устройством в этом модельном ряде и получил лучшие характеристики. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Vivo Y100t 5G оснащен 6,64-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Под «капотом» устройства установлен чипсет MediaTek Dimensity 8200. Устройство имеет 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ или 512 ГБ встроенной. Точная версия операционной системы Android и OriginOS, установленной на устройстве, пока неизвестна.

Y100t 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 120 Вт. На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера, а на задней – 64-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией и 2-мегапиксельный датчик глубины. Новинка также имеет NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и аудиоразъем на 3,5 мм.