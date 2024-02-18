Ученые развеяли миф о российском происхождении древних мумий Китая

Анализ ДНК показал, что мумии из Таримского бассейна были местными жителями древнего Китая. Об этом сообщает Arkeonews.

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В 1990 году сотни мумифицированных тел были найдены в лодках в пустыне Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Несмотря на возраст в четыре тысячи лет, они поразительно сохранились: видны черты их лица и цвет волос.

Предполагалось, что эти люди не жили в Синцзяне: они были высокими, в шерстяных фетровых шляпах и кожаных ботинках, а у некоторых из них были светлые волосы. Однако анализ ДНК 13 мумий, проведенный в 2021 году, показал, что они были местными жителями, издавна жившими в этом районе.

Похоже, они были предками коренных народов, живущих сегодня в Сибири и Америке. Открытие опровергло гипотезы, согласно которым мумии были пастухами из южного российского Черноморского региона, выходцами из Центральной Азии или первыми земледельцами на Иранском нагорье.