Ученые смогли передать энергию с орбитального спутника на Землю

Ученые из Калифорнийского технологического института (Caltech) в сотрудничестве с другими организациями провели успешный эксперимент по сбору и передаче энергии с орбитального спутника на Землю. Об этом сообщает новостной портал Extremetech.

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Это стало возможным благодаря использованию устройства Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment (MAPLE), которое преобразует солнечную энергию в радиочастотную и передает ее на Землю.

Ученые отмечают, что использование солнечных панелей на орбите может быть более эффективным, чем на Земле, так как они могут непрерывно генерировать энергию, независимо от погодных условий и времени суток. Однако остается проблема передачи энергии с орбиты на Землю.