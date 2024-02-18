Археологи нашли древнейшую красную помаду

В Иране была обнаружена самая древняя из когда-либо найденных красная помада, возраст которой составляет 3600 лет. Об этом сообщает Arkeonews.

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В регионе Джирофт на юго-востоке Ирана археологи обнаружили небольшой флакон из минерала хлорита. В нем находился темно-красный краситель, который, как полагают, служил в качестве губной помады.

Форма флакона, напоминающая современные тюбики для губной помады, предполагает, что его можно было держать в одной руке, а второй — держать зеркало.

Компоненты помады включают минералы гематит, затемненный манганитом и браунитом, а также следы галенита и англезита. Их смешали с растительным воском и другими органическими ингредиентами, что очень напоминает современные рецепты помад.