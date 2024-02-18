В Сиднее была найдена ямка с охрой возрастом 30-35 тыс. лет

Археологи из Университета Флидерса обнаружили в окрестностях Сиднея новый объект, связанный с коренным населением Австралии. Объект представляет собой ямку, внутри и рядом с ней были обнаружены 30 кусочков красной и желтой охры, причем на двух из них видны следы использования. Результаты исследования находки были опубликованы в журнале Nature.

Исследователи использовали метод оптически стимулированной люминесценции для датирования находок. Результаты показали, что возраст этих находок составляет около 30–35 тысяч лет. Это не только древнейшее свидетельство использования охры в бассейне реки Парраматта, но и подтверждение, что люди проживали в этом регионе еще до максимума последнего оледенения.