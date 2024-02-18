Ученые рассказали об уникальном пауке, живущем под водой

Паук-колокольчик является единственным пауком, который живет под водой. Чтобы дышать воздухом он создает водолазный колокол — паутинную сферу между подводными растениями. О необычном природном феномене рассказали эксперты Live Science.

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«Он удивительно адаптировался к водной жизни», — сказал Крейг Макадам, представитель британской организации по охране беспозвоночных Buglife.

По его словам, паук имеет множество водоотталкивающих волосков по всему телу, которые задерживают воздух с поверхности воды. Затем паук прядет шелковую сеть, в которой образуется воздушный пузырь, являющийся своеобразным водолазным колоколом.

Пузырь расширяется до тех пор, пока паук не сможет поместиться внутрь. Воздух в водолазном колоколе регулярно обновляется. Паук носит с собой пузырь воды, придающий ему серебристую окраску.

Что необычно, самцы пауков-колокольчиков крупнее и тяжелее самок. Так они могут более эффективно передвигаться под водой.

Напротив, размер самок ограничен необходимостью построить более крупный воздушный колокол, в котором они присматривают за своим потомством, а также энергетическими затратами, связанными с более частой передачей свежего воздуха с поверхности воды в колокол.