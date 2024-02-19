Новый смартфон Xiaomi оказался чрезвычайно мощным

Недавно на платформе для измерения производительности компьютеров, планшетов и смартфонов GeekBench был замечен новый телефон Civi 4 от китайского технологического гиганта Xiaomi. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Устройство появилось в базе данных GeekBench с номером модели 24031PN0DC. Согласно листингу, устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Этот набор микросхем работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Скорее всего, в GeekBench «засветилась» самая дорогая модификация смартфона с расширенным объемом ОЗУ. Из утечки также следует, что устройство будет работать под управлением ОС Android 14 «из коробки».

Благодаря этим характеристикам смартфону удалось набрать в GeekBench 2140 баллов в одноядерном и 6848 баллов в многоядерном режимах тестирования. Данные результаты являются одними из лучших на рынках.

Согласно другим слухам, смартфон может получить изогнутый дисплей с разрешением 1,5K, тройную камеру сзади и очень тонкую рамку экрана.