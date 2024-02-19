Врач рассказала, чем опасны фитнес-браслеты и смарт-часы

Фитнес-браслеты и смарт-часы могут собирать на своей поверхности различные бактерии, которые способны вызвать различные болезни, в том числе пневмонию и сальмонеллез. Об этом заявили исследователи из Атлантического университета Флориды. Так ли это на самом деле и чем еще могут быть опасны наручные аксессуары, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой.

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По мнению специалиста, любой аксессуар, который человек носит на руке, является «магнитом для патогенной микрофлоры».

— Опасность таких часов сравнима, пожалуй, с телефоном, на поверхности которого можно также найти возбудителей инфекционных заболеваний. Ведь если подумать, то мы в течение дня сотни раз прикасаемся к этим устройствам, после чего контактируем со слизистой, которая выступает входными воротами для болезнетворных микроорганизмов, — рассказала Алексеева.

Помимо пневмонии и сальмонеллеза, как заметила эксперт, у человека может возникнуть грибок.

— Вокруг ремешка или браслета часов накапливается много грязи, пыли, частиц эпидермиса. Если не очищать и не дезинфицировать время от времени устройства, то можно подхватить грибок или иные кожные болезни, — уточнила Алексеева.

При этом многие люди во время сна забывают снять аксессуар, что тоже влияет на самочувствие.

— Круглосуточное передавливание ремешком кисти руки может плохо отразиться на работе сосудов. Устройство может нарушать сам процесс сна, что впоследствии может спровоцировать развитие бессонницы, — предупредила терапевт.

Чтобы избежать подобных проблем, следует надевать устройство только в период, когда вы им действительно пользуетесь, подчеркнула врач.

— Ночью никаких аксессуаров не должно быть, нужно давать телу отдыхать. А часы можно носить днем и следить за их чистотой: периодически протирать поверхность и ремешок, — посоветовала Алексеева.