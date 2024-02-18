Предсказан конец Атлантического океана

В Португалии ученые Лиссабонского университета предсказали конец Атлантического океана, сообщает «Лента.ру».

Как выяснилось в ходе исследования, которое обнародовано в издании Geology, современная зона субдукции рядом с Гибралтарским проливом способствует формированию атлантического огненного кольца через 20 миллионов лет. Это приведет к закрытию Атлантики.

Для того чтобы этот океан перестал расти и начал закрываться, требуется образование новых зон субдукций, где одна тектоническая плита подныривает под другую. Это может случиться после миграции зон субдукции из почти исчезнувшего океана, где сейчас находится Средиземное море (реликт океана Тетис), в процессе, называемом субдукционной инвазией.

Моделирование процессов показало, что зона субдукции, которая в настоящее время находится ниже Гибралтарского пролива, будет распространяться дальше внутри Атлантики и сформирует атлантическую систему субдукции, которая аналогична тихоокеанскому огненному кольцу. Медленная фаза субдукции у Гибралтара продлится еще 20 миллионов лет, после чего она вторгнется в Атлантический океан и ускорится.