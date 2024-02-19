Раскрыты сроки выхода iPhone SE

Корпорация Apple запланировала выпуск четвертого поколения iPhone SE на начало 2025 года. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

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Источники медиа узнали, что компания Apple провела переговоры относительно поставок дисплеев для SE с поставщиками. Представители IT-гиганта контактировали с Samsung Display и BOE, а также малоизвестным производителем передних панелей Tianma.

Уточняется, что стоимость компонентов удовлетворила Apple и компания запланировала сроки выхода устройства на первую половину 2025 года. Источники не раскрывают, какую матрицу получит дисплей — IPS или OLED.

По мнению журналистов издания Appleinsider, новый iPhone может получить OLED-дисплей. Также скорее всего девайс будет иметь дизайн iPhone 13 или iPhone 14. В связи с этим Apple сможет сэкономить, используя корпусы списанных или переработанных устройств для сборки новых смартфонов.

Также если анонс SE состоится в начале 2025 года, то компания может представить его в марте или апреле. Третье поколение SE выпустили в марте 2022 года, второе — апреле 2020 года, первое — марте 2016 года.