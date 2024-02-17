Названы семь признаков, указывающих на необходимость покупки нового телефона

Редакция портала Xatakandroid составила подборку из семи «симптомов», указывающих на необходимость покупки нового смартфона.

Одни из главных признаков — недостаточный объем памяти. Если пользователь постоянно удаляет файлы, чтобы сохранить другие или установить приложение, следует задуматься о покупке нового устройства с большим объемом памяти.

Следующая проблема — быстрый разряд батареи. По мере старения устройства емкость аккумулятора снижается, что приводит к сокращению срока его службы. Надежный смартфон, который раньше мог проработать в течение всего дня, со временем с трудом может продержаться полдня.

Со временем смартфоны начинают работать медленнее из-за различных факторов. Если устройство демонстрирует слабую производительность — это явный признак того, что пора купить новое.

Еще одним симптомом, тесно связанным с медленной работой, является постоянное перегревание гаджета. В некоторых случаях использование такого устройства может быть небезопасным.

Одним из самых явных признаков того, что пора сменить смартфон, являются физические повреждения. Разбитый экран, неработающие кнопки или разъем для зарядки, который работает только тогда, когда кабель вставлен под идеальным углом, — это неоспоримый индикатор износа гаджета.

Кроме того, владельцы старых смартфонов могут сталкиваться с тем, что их устройства перестают поддерживать нужные для работы приложения.