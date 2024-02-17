Появились подробности о бюджетном смартфоне Samsung с защитой IP67

В каталоге Google Play Console появилась информация о новом смартфоне Samsung Galaxy A35, который пока еще не был представлен. Изображение, прилагаемое к спецификациям, подтвердило ранние утечки, сообщает портал MySmartPrice.

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Так, Samsung Galaxy A35 получит экран с разрешением Full HD+, фирменный процессор Samsung Exynos 1380, 8 ГБ оперативной памяти. По слухам, данная модель будет представлена еще и в версии с 6 ГБ оперативной памяти. Кроме того, устройство получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.

Смартфону также приписывают основную камеру с разрешением 50 Мп, дополненную двумя модулями на 8 и 5 Мп. Селфи-камера получит разрешение 13 Мп. Одной из особенностей смартфона станет наличие сертифицированной защиты от воды и пыли по стандарту IP67, что не свойственно среднебюджетным гаджетам. При этом внешне Galaxy A35 будет похож на Galaxy A55 и базовые модели Galaxy S24 с незначительными отличиями.

В середине февраля Samsung Galaxy A35 был замечен в базе Geekbench 5, где смартфон набрал 1020 и 2973 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.