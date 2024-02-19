Tecno представила обновление линейки ноутбуков Megabook T1

Tecno обновил линейку своих ноутбуков Megabook T1, представив три модели: Megabook T1 с диагональю 15.6" на процессоре AMD Ryzen 7, а также Megabook T1 15.6" и Megabook T1 14.1" на процессоре Intel 12-ого поколения.

© Российская газета

Вес Megabook T1 15.6" составил всего 1,56 кг, а толщина - 14,8 мм. Ноутбуки Megabook T1 14.1" с толщиной корпуса 14,8мм весят 1,39 кг.

Пиковая яркость всех моделей равняется 350 нит, цветовой охват, гарантирующий высокую четкость отображения деталей и минимальную нагрузку на зрение даже после долгого использования, получит 100%.

Устройство с диагональю экрана 15,6" доступна в двух новых конфигурациях: с процессором Intel Core i5-12450H 12-ого поколения и графическим процессором Intel UHD Graphics или с процессором AMD Ryzen 7 5800U и графическим процессором AMD Radeon Graphics. Ноутбук с 14,1" получил новый процессор Intel Core i5-12450H 12-ого поколения.

"Оба чипсета обеспечивают быструю и плавную работу в задачах повышенной сложности", - подчеркнули в пресс-службе.

Там также добавили, что продукты оснащены двухканальной оперативной памятью LPDDR4. Используя SSD-накопитель PCIe 3.0, частота может увеличиться до 4266 МГц. Объем оперативной памяти равняется 16 Гб, а SSD - 512 Гб.

Что касается моделей с диагональю 15.6", то они получили увеличенный кулер и две тепловые трубки, что позволяет им не перегреваться при интенсивной работе.

При этом благодаря многоуровневому рассеиванию тепла сохраняется высокая производительность. Сама же система охлаждения имеет три режима. Так, при работе с фоторедакторами или во время игры включается усиленный режим, а при общении в соцсетях или просмотре видеоконтента - умеренный.

Кроме того, Megabook T1 получили аудиосистему Tecno VOC, которая поддерживает объемный звук DTS:X Ultra, умное шумоподавление в ходе звонков и встроенные микрофоны с усовершенствованными характеристиками.

Аккумулятор Megabook T1 15.6" на 70 Вт•ч позволяет устройству обходиться без подзарядки до 17.5 часа, Megabook T1 14.1" на 75 Вт•ч - до 18,5 часа.