Apple готовит свою нейросеть для помощи программистам

Apple находится на финальной стадии разработки ИИ-инструмента, который поможет программистам писать код. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Компания намерена выпустить инструмент в рамках обновления своей среды разработки Xcode в 2024 году. Инструмент будет аналогичен GitHub Copilot, ИИ-сервису от Microsoft, который помогает в написании кода, утверждают источники. Кроме того, Apple на данном этапе предлагает своим инженерам протестировать сервис, а также рассматривает возможность применения ИИ для тестирования приложений.

По данным агентства, Apple может анонсировать свои планы на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2024. Представители Apple никак не прокомментировали эту информацию.

ИИ-сервис от Microsoft и OpenAI под названием GitHub Copilot был представлен летом 2021 года. В 2022 году GitHub сделала сервис доступным для всех разработчиков по подписке за $10 в месяц. В апреле 2023 года Google также объявила, что обучила своего чат-бота Bard (Gemini) писать, объяснять и исправлять код.