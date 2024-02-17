Google выпустила Android 15

Google анонсировала Android 15 Developer Preview 1 — первую пробную версию своей новой операционной системы. Эта сборка предназначена исключительно для разработчиков и может быть нестабильной и содержать баги, предупреждает портал Rozetked.

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Android 15 Developer Preview 1 доступна для владельцев смартфонов серии Pixel 6 и выше, а также в рамках эмуляции через Android Studio. Среди выявленных на данный момент нововведений в операционной системе называют тактильный отклик при регулировке яркости в панели быстрых настроек, опцию «Вибрация клавиатуры» которая позволяет отключать вибрацию при наборе текста, «Снижение громкости уведомлений», уменьшающую громкость оповещений у приложения, которое отправляет их слишком часто, и другие.

Отмечается, что в будущих тестовых версиях Android 15 появятся еще больше новых функций. На данный момент Google временно приостановила возможность ручной установки OTA-образа операционной системы из-за появившейся ошибки.