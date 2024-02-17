Грузовой корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к отечественному модулю «Звезда» Международной космической станции (МКС). Корабль был запущен с Байконура еще 15 февраля в 6:25 по московскому времени. Об этом стало известно в субботу, 17 февраля, из прямой трансляции госкорпорации Роскосмос.

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Отмечается, что «Прогресс МС-26» осуществит транспортировку на МКС свыше 2,5 тонны груза, в числе которого была аппаратура и оборудование, а также еда, одежда и медицинские средства для экипажа. Кроме того, грузовой корабль привез на станцию более 500 килограмм топлива, 40 килограмм азота и свыше 400 килограмм воды.

В числе необычных грузов на корабле «Прогресс МС-26» находилось сырье для проведения нового эксперимента «Фуллерен». Так, на МКС были доставлены кристаллы фуллерита, выращиванием которых планирует заняться экипаж, следует из публикации Роскосмоса в Telegram-канале.

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