Apple отложила разработку складных iPhone

Стало известно, что Apple отказалась от разработки складных iPhone. В ходе тестирования подтвердились главные опасения вендора в отношении прочности таких гаджетов.

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Одним из стандартных методов исследований является скупка конкурирующих устройств и их проверка на соответствие заявленным характеристикам и прочности. Этим Apple и занимается: скупает складные смартфоны различных брендов и проверяет их. В ходе исследований выяснилось, что одна из главных проблем таких девайсов — недостаточная прочность экрана.

Каждый телефон проверятся в течение нескольких дней. Тестирование показало, что самыми ломкими оказались складные Samsung. И, столкнувшись с этой проблемой, Apple приостановила разработку, не сообщая, когда процесс возобновится.

Ни Samsung, ни Apple пока ничего не сообщили по этому поводу, но, как отмечает издание Tom’s Guide, подобные ситуации нередки в процессе разработки.