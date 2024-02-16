Microsoft закроет старейшее приложение

Компания Microsoft прекратит поддержку программы Publisher. Об этом сообщает издание XDA.

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Журналисты обратили внимание на пользователей сервиса, которые в соцсетях рассказали, что получили от корпорации сообщение о его закрытии. Microsoft Publisher — издательский сервис, предназначенный для верстки и оформления публикаций.

В Microsoft отметили, что приложение не будет доступно для новых версий Windows. Поддержка сервиса Publisher прекратится 13 октября 2026 года — с этого момента компания перестанет выпускать для программы обновления. По словам журналистов XDA, Publisher считается одним из старейших офисных приложений, первая версия программы появилась в 1991 году.

«Вопрос в том, будет ли кто-нибудь скучать по Publisher? В последние годы Microsoft не уделяла этому приложению много внимания», — прокомментировали сообщение авторы медиа.

По их словам, в Microsoft отметили, что занимающиеся версткой потребители смогут пользоваться функциями устаревшего сервиса в Word, PowerPoint, Excel и других программах офисного пакета.