Ученые заявили о создании микрочипа для ИИ-вычислений на световых скоростях

Американские инженеры из Пенсильванского университета разработали новый микрочип, использующий световые волны вместо электричества для сложных математических вычислений. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Photonics.

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По словам создателей, кремниево-фотонный (SiPh) процессор их конструкции стал первым в своем роде. Он позволяет выполнять умножение векторных матриц — основную математическую операцию при разработке и функционировании нейронных сетей, лежащих в основе технологий искусственного интеллекта.

Инженеры уточнили, что им удалось добиться результатов, за счет неоднородной толщины пластины чипа, меняя ее в пределах 150 нанометров в определенных областях. Такой подход позволил контролировать рассеивание света по определенным шаблонам без добавления других материалов.

Со слов ученых, устройство может проводить сложные расчеты практически со скоростью света. Кроме того, архитектура процессора гарантирует практически полную защиту от взлома основанных на нем систем за счет того, что чипу не нужно выгружать конфиденциальную информацию в рабочую память компьютера. Это достигается с помощью параллельных вычислений.