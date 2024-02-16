Sony внедрит технологии лазерных диодов

Компания Sony Group в мае начнет массовое производство лазерных диодов, которые помогут удвоить емкость жестких дисков при сохранении тех же размеров. Об этом сообщила газета Nikkei.

Новая технология позволяет с точностью до 1 миллионной доли миллиметра записывать данные на поверхность диска. При этом в процессе записи лазер нагревает пластину до 400 градусов Цельсия. В результате на одну и ту же область диска можно записать больше информации без изменения размеров самих дисков.

Проектом будет заниматься подразделение Sony - Sony Semiconductor Solutions. Компания предоставит новые технологии американской Seagate Technology, которая будет использовать их в производстве 3,5-дюймовых жестких дисков емкостью 30 Тбайт. Это примерно в два раза больше, чем сейчас.

Увеличение емкости жестких дисков, установленных в центрах обработки данных, стало общей необходимостью на фоне развития технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Для хранения больших объемов данных, на которых обучается ИИ, необходимо расширение имеющихся мощностей. Центрам обработки данных, в свою очередь, нужны огромные площади земли и электроэнергии, что затрудняет быстрое строительство новых объектов. Технологии Sony, как ожидается, помогут решить эту проблему.