Samsung выпустит S-образную раскладушку, складывающуюся в трех местах

Инсайдер Revegnus намекнул на выход нового смартфона со складным экраном. Гибкий экран можно будет складывать в трёх местах.

Revegnus отметил, что это ответ Samsung на разработку подобного гаджета от Huawei. При этом Samsung должна представить такой девайс первой, чтобы подтвердить свой флагманский статус на рынке складных устройств. Смартфон со складным экраном должен быть представлен в начале 2 квартала 2024 года.