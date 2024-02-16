Apple запретила сушить iPhone с помощью риса и фена

Компания Apple обновила раздел поддержки на своем сайте с рекомендациями по уходу за iPhone в случае контакта устройства с водой. Например, Apple не рекомендует сушить смартфон с помощью риса.

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Согласно странице поддержки, если iPhone попал в воду или на экране появился индикатор обнаружения жидкости, не следует использовать для сушки iPhone внешние источники тепла, например фен и сжатый воздух. Это может повредить компоненты устройства или вызвать перегрев. Также для удаления влаги не стоит вставлять в разъем для зарядки посторонние предметы, такие как ватные палочки, бумажные полотенца или зубочистки, так как это может привести к короткому замыканию или засорению разъема.

Apple отдельно отмечает, что не нужно помещать iPhone в мешок для риса или другие средства, которые якобы поглощают влагу. Рисовые зерна могут царапать или запачкать iPhone, а также не гарантируют полное высыхание устройства.

Вместо этого рекомендуется перевернуть iPhone разъемом вниз и аккуратно постучать по нему рукой, чтобы вытолкнуть избыточную жидкость из разъема, после чего оставить устройство в сухом и хорошо проветриваемом месте и дать ему высохнуть естественным образом. Это может занять до 30 минут или дольше, в зависимости от степени промокания смартфона.