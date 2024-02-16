Открыт новый тип магнетизма
Европейские ученые доказали существование нового типа магнетизма. Они описали явление под названием альтермагнетизм. Это явление может быть использовано для разработки более эффективных электронных устройств.
Альтермагнетизм представляет собой третью ветвь магнетизма после ферромагнетизма и антиферромагнетизма. Его теоретически описали в 2019 году.
Альтермагнетизм сочетает в себе преимущества двух известных типов магнетизма. Он проявляет спин-поляризованный ток, при этом соседние магнитные моменты всегда антипараллельны друг другу.
Для исследований использовали специально адаптированный импульсный микроскоп. Ученые облучили тонкий слой диоксида рутения рентгеновскими лучами и определили скорость и направление вращения электронов. Таким образом им удалось получить экспериментальные доказательства существования альтермагнетизма.
Новое исследование показало, что альтермагнетизм можно обнаружить не только в малоизвестных и редких материалах, но и в распространенных. По словам ученых, это открытие не только приблизит создание электроники и компьютеров следующего поколения, но и улучшит понимание физики конденсированных сред, сообщает Nature.
Ранее сообщалось, что в США создали новый материал с экзотической формой золота. Форма Au2+ лишена двух отрицательно заряженных электронов.