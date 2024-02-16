Открыт новый тип магнетизма

Европейские ученые доказали существование нового типа магнетизма. Они описали явление под названием альтермагнетизм. Это явление может быть использовано для разработки более эффективных электронных устройств.

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Альтермагнетизм представляет собой третью ветвь магнетизма после ферромагнетизма и антиферромагнетизма. Его теоретически описали в 2019 году.

Альтермагнетизм сочетает в себе преимущества двух известных типов магнетизма. Он проявляет спин-поляризованный ток, при этом соседние магнитные моменты всегда антипараллельны друг другу.

Для исследований использовали специально адаптированный импульсный микроскоп. Ученые облучили тонкий слой диоксида рутения рентгеновскими лучами и определили скорость и направление вращения электронов. Таким образом им удалось получить экспериментальные доказательства существования альтермагнетизма.

Новое исследование показало, что альтермагнетизм можно обнаружить не только в малоизвестных и редких материалах, но и в распространенных. По словам ученых, это открытие не только приблизит создание электроники и компьютеров следующего поколения, но и улучшит понимание физики конденсированных сред, сообщает Nature.