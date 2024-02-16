Представлен стол-системный блок с прозрачным экраном

Компания Lian Li анонсировала компьютерный стол DK-07, в корпус которого встроен системный блок. Об этом сообщает портал XDA-Developers.

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Под столешницей DK-07 установлен прозрачный 30-дюймовый OLED-экран, который можно использовать для показа изображений или анимации. При желании пользователь может затемнить стекло, тем самым скрыв экран.

Кроме того, в корпусе Lian Li DK-07 имеется два отделения для установки материнских плат формата E-ATX, видеокарт с шириной до четырех слотов и жестких дисков или SSD. Для охлаждения компонентов предусмотрены места для установки вентиляторов диаметром до 140 мм в задней, боковой и центральной частях. Некоторые из них могут быть заменены на радиаторы систем жидкостного охлаждения.

Среди прочих функций нового корпуса Lian Li выделяются ящик с отделениями для хранения различных вещей, подстаканник с функцией подогрева, выдвижной USB-хаб, кронштейн для крепления монитора и фронтальная панель с USB-портами.