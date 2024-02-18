На Марсе найдены новые типы вулканов

Международная команда исследователей изучила кору Марса и обнаружила разные типы вулканов: лавовые купола, кальдеры и другие. Они образовались 3,5–4 миллиарда лет назад. Вероятно, в это время на Земле происходило тоже самое: горные породы расплавились в мантии планеты и образовали магму. Новые знания помогут прояснить геологическую историю Земли. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

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Вулканы встречаются на поверхностях всех твердых планет Солнечной системы. На Земле вулканизм — движение магмы — происходит из-за тепла и активности земной коры, связанной с тектоническими плитами. Однако на Марсе их нет, и движущая сила вулканизма на этой планете до сих пор не изучена до конца.

Исследователи давно выяснили, что на Марсе находятся крупные щитовые, то есть пологие вулканы. Похожие образования есть на Гавайях. Недавно китайские и американские ученые провели инфракрасное дистанционное зондирование коры Марса и обнаружили, что в ней существуют и те вулканы, которые образуются на Земле в ходе движения земной коры.

«В этой работе мы показываем, что в древней марсианской коре есть много других типов вулканов: лавовые купола, стратовулканы, кальдеры и большие щиты из пепла, а не лавы», — рассказал Джозеф Михальски, соавтор исследования из Гонконгского университета.

Большинство ученых рассматривают Марс как планету из базальта и с низким содержанием кремнезема. Однако найденные вулканы во многом состоят из кремнезема. Это значит, что они образовались во время эволюции магмы, о которой ранее было неизвестно.

Исследователи предположили, что около 3,5–4 миллиардов лет назад на Марсе проходило интенсивное движение магмы. Кора обрушилась в мантию планеты, ее породы расплавились и образовали магму с высоким содержанием кремнезема. Вероятно, более 3 миллиардов лет назад этот процесс проходил и на Земле, но горные породы того времени сильно изменились под влиянием поздней геологической активности, поэтому узнать что-либо о древней эволюции магмы сложно.