Apple Vision Pro возвращают в магазины из-за проблем со здоровьем

Покупатели Apple Vision Pro рассказали о негативных последствиях использования гарнитуры. Они начали массово возвращать купленный товар в торговые точки, передает The Verge.

Отмечается, что у пользователей возникли проблемы со здоровьем. В частности, их беспокоит мигрень. Кроме того, покупатели гарнитуры отмечают, что из-за плохого распределения веса гарнитуры у них появляется боль в области шеи. Среди других симптомов, с которыми столкнулись пользователи, - укачивание, переутомление и дискомфорт в глазах.

Кроме того, пользователи считают, что Vision Pro не обеспечивает достаточной производительности при высокой стоимости. Гарнитура не подходит для профессиональной деятельности, указывают покупатели.

Они также отмечают, что при выводе сигнала с ПК на гарнитуру качество изображения становится низким. Кроме того, игр для нее пока тоже не много.

Согласно политике компании, товар можно вернуть в течение 14 дней.