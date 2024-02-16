Названо самое маленькое в мире позвоночное

В бразильском лесу обнаружили существо, которое признали самым миниатюрным позвоночным в мире. Это лягушка размером с горошину.

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Ученые поймали и измерили 46 особей блошиной лягушки. Результаты показали, что средний размер взрослых земноводных составляет всего 7,1 мм.

Так, величина тела самцов колебалась от 6,45 до 7,90 мм, самок – от 7,38 до 9,87 мм. Более десятка лягушек могли бы одновременно поместиться на лицевой стороне монеты.

Научное название вида – Brachycephalus pulex. Ученые и ранее знали о существовании этих земноводных, но впервые провели точные измерения, чтобы доказать, что они действительно являются самыми маленькими из всех известных.

Этот вид обитает только на двух заросших лесом вершинах холмов в южной части бразильского региона Баия. Наблюдения показали, что самцы немного меньше самок – эта форма полового диморфизма характерна для 90% всех видов лягушек и жаб. Ученые также отметили, что у этих лягушек, несмотря на маленький размер, присутствуют очень твердые и плотные череп и позвоночник.

Исследователи указали, что многие виды земноводных еще остаются неизвестными. Возможно, в скором будущем будут открыты еще более необычные лягушки, сообщает Zoologica Scripta.