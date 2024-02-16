Запуск первого спутника «Марафон-IoT» отложили

Запуск первого демонстрационного спутника для интернета вещей "Марафон-IoT" переносится ввиду необходимости дополнительных проверок программного обеспечения (ПО) и уточнения программы исследований. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Запуск первого демонстрационного космического аппарата "Марафон-IoT" перенесен с целью дополнительных проверок программного обеспечения, а также уточнения программы дополнительных исследований", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что когда эти задачи будут решены, спутник отправится в космос в качестве попутной полезной нагрузки.