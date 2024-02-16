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Запуск первого спутника "Марафон-IoT" отложили для проведения проверок ПО

Запуск первого демонстрационного спутника для интернета вещей "Марафон-IoT" переносится ввиду необходимости дополнительных проверок программного обеспечения (ПО) и уточнения программы исследований. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

Запуск первого спутника «Марафон-IoT» отложили
© ТАСС

"Запуск первого демонстрационного космического аппарата "Марафон-IoT" перенесен с целью дополнительных проверок программного обеспечения, а также уточнения программы дополнительных исследований", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что когда эти задачи будут решены, спутник отправится в космос в качестве попутной полезной нагрузки.

Изначально Роскосмос планировал отправить экспериментальный "Марафон-IoT" на орбиту одновременно со спутником "Метеор-М" № 2-4. Его запуск с космодрома Восточный намечен на первый квартал 2024 года.

Наука и техника
Роскосмос