Запуск первого спутника «Марафон-IoT» отложили

Запуск первого демонстрационного спутника для интернета вещей "Марафон-IoT" переносится ввиду необходимости дополнительных проверок программного обеспечения (ПО) и уточнения программы исследований. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.
"Запуск первого демонстрационного космического аппарата "Марафон-IoT" перенесен с целью дополнительных проверок программного обеспечения, а также уточнения программы дополнительных исследований", - говорится в сообщении госкорпорации.
Отмечается, что когда эти задачи будут решены, спутник отправится в космос в качестве попутной полезной нагрузки.
Изначально Роскосмос планировал отправить экспериментальный "Марафон-IoT" на орбиту одновременно со спутником "Метеор-М" № 2-4. Его запуск с космодрома Восточный намечен на первый квартал 2024 года.