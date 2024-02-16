Представлен российский ноутбук Fplus с операционной системой «ОСнова»

Российская компания Fplus анонсировала ноутбук Flaptop i5-16512, работающий на отечественной операционной системе «ОСнова». Это первый ноутбук на рынке, предлагающий эту ОС для потребительского сегмента, сообщает портал iXBT.

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«ОСнова» — это операционная система на базе Linux, которая ранее использовалась только в корпоративной сфере. Отмечается, что она предлагает высокий уровень защиты персональных данных и адаптирована для домашнего использования. В ОС входят офисные приложения «МойОфис», браузеры «Яндекс Браузер», Chromium, Konqueror, а также пакет Wine, позволяющий запускать приложения для Windows.

Ноутбук Fplus Flaptop i5-16512 оснащен процессором Intel Core i5-1235U, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ. Экран диагональю 15,6 дюйма получил разрешение Full HD. Аккумулятор устройства обеспечивает до 7 часов автономной работы. Отмечается, что ноутбуки этой линейки производятся компанией Fplus в России на собственном заводе в деревне Валищево в Московской области.