На Солнце произошла сильная вспышка

Ученые зафиксировали вспышку на Солнце самого высокого класса Х. Она произошла утром 16 февраля, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики. Говорит Москва

"Максимум вспышки зарегистрирован в 09:52 по московскому времени. Событие классифицировано как X2.6, что означает, что ... это четвертое по силе событие за последние пять лет", - говорится в сообщении. Российская газета