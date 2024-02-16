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На Солнце произошла сильная вспышка

Ученые зафиксировали вспышку на Солнце самого высокого класса Х. Она произошла утром 16 февраля, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики. Говорит Москва

"Максимум вспышки зарегистрирован в 09:52 по московскому времени. Событие классифицировано как X2.6, что означает, что ... это четвертое по силе событие за последние пять лет", - говорится в сообщении. Российская газета

После вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, находился на уровне R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально). В настоящее время, согласно данным, уровень снизился до R1 (слабое). ТАСС

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