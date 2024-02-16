Google запустит в ЕС кампанию по борьбе с фейками в TikTok и YouTube
Американская IT-корпорация Google запустит кампанию по борьбе с дезинформацией в пяти странах Евросоюза. С фейками будут бороться методами «пребанкинга», то есть предостерегать пользователей о последствиях, ещё до того, как их начали распространять. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
С марта внутреннее подразделение Google по борьбе с угрозами обществу — Jigsaw — запустит серию анимированных рекламных роликов в TikTok и YouTube в Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше. Отмечается, что кампания продлится минимум месяц — её могут продолжить, если она окажется эффективной.
Методы «пребанкинга», которые интегрируют в видео, созданы в партнёрстве с исследователями из Кембриджского и Бристольского университетов. В Google подчеркнули, что они должны помочь зрителям обнаружить манипулятивный контент «ещё до того, как он попадётся им на глаза».
Пользователям, просматривающим рекламу на YouTube, будет предложено заполнить короткую анкету с несколькими вариантами ответов, предназначенную для оценки того, что они узнали о дезинформации. Результаты кампании опубликуют летом 2024 года.
Руководитель исследовательского отдела Jigsaw Бет Голдберг заявила, что «пребанкинг» — единственная мера, которая одинаково эффективно работает во всём политическом спектре. Другие меры по борьбе с фейками, в частности фактчекинг, по её словам, лишь усиливают поляризацию общества, поскольку их применяют уже после распространения информации.
Ранее Арбитражный суд Москвы вынес решение, согласно которому Google обязана разблокировать четыре аккаунта российского «Пятого канала» на YouTube, которые недоступны с марта 2022 года.