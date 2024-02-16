Google запустит в ЕС кампанию по борьбе с фейками в TikTok и YouTube

Американская IT-корпорация Google запустит кампанию по борьбе с дезинформацией в пяти странах Евросоюза. С фейками будут бороться методами «пребанкинга», то есть предостерегать пользователей о последствиях, ещё до того, как их начали распространять. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

С марта внутреннее подразделение Google по борьбе с угрозами обществу — Jigsaw — запустит серию анимированных рекламных роликов в TikTok и YouTube в Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше. Отмечается, что кампания продлится минимум месяц — её могут продолжить, если она окажется эффективной.

Методы «пребанкинга», которые интегрируют в видео, созданы в партнёрстве с исследователями из Кембриджского и Бристольского университетов. В Google подчеркнули, что они должны помочь зрителям обнаружить манипулятивный контент «ещё до того, как он попадётся им на глаза».

Пользователям, просматривающим рекламу на YouTube, будет предложено заполнить короткую анкету с несколькими вариантами ответов, предназначенную для оценки того, что они узнали о дезинформации. Результаты кампании опубликуют летом 2024 года.

Руководитель исследовательского отдела Jigsaw Бет Голдберг заявила, что «пребанкинг» — единственная мера, которая одинаково эффективно работает во всём политическом спектре. Другие меры по борьбе с фейками, в частности фактчекинг, по её словам, лишь усиливают поляризацию общества, поскольку их применяют уже после распространения информации.