Росприродназдор назвал причину «кипения» Азовского моря
В Росприроднадзоре прокомментировали необычное явление у побережья Краснодарского края: несколько дней жители Темрюка и района замечают подозрительное бурление на глади Азовского моря.
«Указанное явление может быть связано с предстоящим извержением грязевого вулкана», – сообщил и. о. руководителя местного природоохранного ведомства Денис Савичев.
В комментарии для ТАСС он отметил, что это не есть нечто экстраординарное: подобные извержения происходят в глубинах Азовского моря с завидной регулярностью. И грязевой вулкан давно известен местным геологам: его местоположение определяют на карте как район станицы Голубицкой. А извержения случаются примерно каждые десять-пятнадцать лет.
И ни разу этот вулкан не причинил вреда людям или прочей окружающей среде.