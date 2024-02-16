Росприродназдор назвал причину «кипения» Азовского моря

В комментарии для ТАСС он отметил, что это не есть нечто экстраординарное: подобные извержения происходят в глубинах Азовского моря с завидной регулярностью. И грязевой вулкан давно известен местным геологам: его местоположение определяют на карте как район станицы Голубицкой. А извержения случаются примерно каждые десять-пятнадцать лет.