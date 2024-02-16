В России резко вырос спрос на компьютеры кустарной сборки

По итогам 2023 года спрос россиян на компьютеры, собранные кустарным способом в магазинах электроники и мелких мастерских, резко вырос вдвое. Доля подобных устройств на отечественном рынке увеличилась с 11 до 20 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет компании-партнера нескольких производителей электроники.

Подобные компьютеры, которые делаются под заказ (зачастую — из принесенных заказчиком запчастей) и не относятся к какому-либо бренду, стали пользоваться заметной популярностью у россиян за последний год. За 12 месяцев доля таких устройств на российском рынке увеличилась на 9 процентных пункта. В количественном выражении показатель достиг уровня в 260 тысяч штук.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин утверждает, что рост интереса к указанным девайсам в России наблюдается впервые за несколько десятилетий. Он связал подобную динамику с рядом факторов, включая уход многих зарубежных производителей с российского рынка. Кроме того, компьютеры, собранные «на коленке», зачастую стоят дешевле импортных аналогов.