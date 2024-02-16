Стала известна стоимость глобальной версии Honor Magic 6 Pro

Всего месяц назад Honor представила смартфон Magic 6 Pro на китайском рынке.

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Компания столкнулась с огромным успехом — продажи превысили $100 млн меньше чем за 3 минуты. Теперь же бренд решил раскрыть устройство для глобальной аудитории, в рамках выставки MWC 2024, которая начнется 25 февраля.

Но до официального дебюта на глобальном рынке информационный портал Dealabs слил информацию о цене Magic 6 Pro для Европы и Великобритании.

Согласно отчету, стоимость смартфона составит €1299.90 в странах ЕС, таких как Франция и Италия. В Великобритании устройство будет стоить £1099.99.

Gizmochina

Устройство выйдет в единственной версии 12/512 ГБ и будет доступно только в двух цветовых вариантах: зеленом и черном.