Появилось фото чехлов для новых смартфонов Samsung серии Galaxy A

Похоже, что новые смартфоны серии Galaxy A от Samsung приближаются к запуску.

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Речь идет о моделях Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G. Оба телефона были замечены на официальных рендерах, слитых в сеть накануне.

Теперь же в сеть утекли официальные аксессуары для устройств. Среди них чехлы-книжки, защитные пленки и даже чехол с подставкой.

Мы уже знаем, что Samsung Galaxy A55 5G и A35 5G будут доступны в цветовых вариантах Awesome Iceblue, Awesome Lilac и Awesome Navy.

Согласно отчету, грядущие новинки получат официальные чехлы Smart View Wallet и силиконовый чехол.

Первый имеет прямоугольный вырез в правом верхнем углу спереди для просмотра информации, такой как дата и время. Внутри также есть карман для удобного хранения карточек или наличных денег.

Чехол Smart View Wallet будет доступен в черном, фиолетовом и белом цветах, а силиконовый чехол будет доступен в черном, лаймовом и голубом цветах для обоих смартфонов серии Galaxy A.