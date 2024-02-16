Появилось фото чехлов для новых смартфонов Samsung серии Galaxy A

В сеть слили чехлы-книжки для неанонсированных смартфонов Samsung Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G
Похоже, что новые смартфоны серии Galaxy A от Samsung приближаются к запуску.
Речь идет о моделях Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G. Оба телефона были замечены на официальных рендерах, слитых в сеть накануне.
Теперь же в сеть утекли официальные аксессуары для устройств. Среди них чехлы-книжки, защитные пленки и даже чехол с подставкой.
Мы уже знаем, что Samsung Galaxy A55 5G и A35 5G будут доступны в цветовых вариантах Awesome Iceblue, Awesome Lilac и Awesome Navy.
Согласно отчету, грядущие новинки получат официальные чехлы Smart View Wallet и силиконовый чехол.
Первый имеет прямоугольный вырез в правом верхнем углу спереди для просмотра информации, такой как дата и время. Внутри также есть карман для удобного хранения карточек или наличных денег.
Чехол Smart View Wallet будет доступен в черном, фиолетовом и белом цветах, а силиконовый чехол будет доступен в черном, лаймовом и голубом цветах для обоих смартфонов серии Galaxy A.
Ожидается, что все упомянутые выше чехлы будут стоить от €10 до €60.