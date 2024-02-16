В Австралии создали охлаждающую ткань на основе наноалмазов

Австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического института разработали охлаждающую ткань на основе наноалмазов. Исследование опубликовано в научном журнале Polymers for Advanced Technologies (PAT).

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Наноалмазы обычно представляют собой искусственные кристаллы углерода размерами от одного до 10 нанометров.

Специалисты взяли за основу хлопковое полотно, которое покрыли клеем, а затем обработали полимерным раствором из наноалмазов, полиуретана и растворителя при помощи электростатики. Этот процесс создал на текстиле сеть нановолокон.

Эксперименты показали, что за счет высокой теплопроводимости наноалмазов такая ткань пассивно охлаждает носителя на 2-3 °C. Кроме того, покрытие усиливает защиту от ультрафиолета, что делает материал подходящим для летней одежды.

Ученые рассчитывают, что вещи из технологичного текстиля позволят снизить потребление энергии на 20-30% в периоды жары за счет менее активного использования кондиционеров.