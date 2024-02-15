TikTok выпустил приложение для Apple Vision Pro

TikTok представил «переосмысленное» приложение для устройства Apple Vision Pro. Оно предлагает полное погружение в просмотр видео и более полноценное взаимодействие с контентом.

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В TikTok Vision Pro, панель навигации и кнопка «лайк» перемещены вне экрана для полноценного просмотра видео, тогда как раздел комментариев и профили создателей появляются в виде расширений по бокам экрана. Приложение создает более погруженный опыт просмотра, позволяя одновременно просматривать видео и комментарии.

Приложение также поддерживает возможность просмотра видео в различных местах, таких как Yosemite, и взаимодействия с функцией Shared Space устройства.