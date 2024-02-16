Lenovo готовит ноутбук с прозрачным экраном

На MWC 2024 Lenovo планирует представить полностью прозрачный ноутбук, тизер и просочившиеся рендеры подтверждают это. Теперь инсайдер Эван Бласс опубликовал изображения такого устройства.

© MobiDevices

На одном из рендеров демонстрируются два концептуальных ноутбука, причем сквозь одно из устройств видно другое. На первый взгляд прозрачная новинка выглядит как ноутбук с двумя экранами. Дисплей концептуального ноутбука Lenovo полностью прозрачный. Вокруг всего устройства видна непрозрачная рамка.

Кроме того, ноутбук имеет плоскую сенсорную панель вместо привычной клавиатуры с физическими клавишами. На изображении на правой стороне видны три порта и кнопка питания. Также имеется стилус, который может указывать на его поддержку на прозрачном ноутбуке Lenovo. Устройство работает под управлением ОС Windows 11.

Основные характеристики ноутбука Lenovo с прозрачным экраном пока неизвестны. Больше информации производитель раскроет на всемирной выставке MWC 2024, которая пройдёт с 26 по 29 февраля.