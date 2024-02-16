Lenovo готовит ноутбук с прозрачным экраном и сенсорной панелью вместо клавиатуры
На MWC 2024 Lenovo планирует представить полностью прозрачный ноутбук, тизер и просочившиеся рендеры подтверждают это. Теперь инсайдер Эван Бласс опубликовал изображения такого устройства.
На одном из рендеров демонстрируются два концептуальных ноутбука, причем сквозь одно из устройств видно другое. На первый взгляд прозрачная новинка выглядит как ноутбук с двумя экранами. Дисплей концептуального ноутбука Lenovo полностью прозрачный. Вокруг всего устройства видна непрозрачная рамка.
Кроме того, ноутбук имеет плоскую сенсорную панель вместо привычной клавиатуры с физическими клавишами. На изображении на правой стороне видны три порта и кнопка питания. Также имеется стилус, который может указывать на его поддержку на прозрачном ноутбуке Lenovo. Устройство работает под управлением ОС Windows 11.
Основные характеристики ноутбука Lenovo с прозрачным экраном пока неизвестны. Больше информации производитель раскроет на всемирной выставке MWC 2024, которая пройдёт с 26 по 29 февраля.
Прозрачные экраны – не совсем новая технология. Они появляются в концептуальных устройствах уже более десяти лет. Ещё на выставке CES 2010 Samsung продемонстрировала концепцию своего прозрачного ноутбука. В нынешнем году LG анонсировала прозрачный телевизор Signature T.