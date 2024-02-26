Скрытые фишки Telegram, о которых стоит знать

Telegram полон неочевидных, но полезных функций, которые могут заметно облегчить жизнь даже опытного пользователя. Портал mail.ru поделился списком скрытых фишек Telegram, о которых стоит знать.

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Режим энергосбережения

Любой мессенджер расходует заряд батареи смартфона в фоновом режиме, но на Telegram расход можно немного снизить за счет режима энергосбережения. Перейдите в настройки приложения и откройте меню «Энегосбережение» — там будет ползунок, который позволяет задать параметры экономии энергии.

Быстрая запись голосовых сообщений

Telegram позволяет записывать голосовые сообщения без долгого нажатия на кнопку в диалоге. Перейдите в настройки — «Настройки чатов» — опция «Поднести и говорить». Если вы включите ее, то приложение автоматически начнет запись сообщения, когда вы поднесете телефон к уху.

Поиск контактов по геолокации

Поиск по геолокации помогает отыскать соседей по дому или, например, завести новые знакомства на новом месте жительства. На Android перейдите в настройки Telegram — меню «Люди рядом» — и выдайте разрешение. На iOS эта функция спрятана на вкладке «Контакты» — «Найти людей рядом».

Поиск медиа в YouTube, гифок и стикеров

Для того, чтобы быстро поделиться каким-то контентом с популярных ресурсов, не обязательно копировать ссылку. Вы можете ввести в начале сообщения фразу @youtube, @wiki или @music для быстрого поиска медиа. Гифки и стикеры можно прислать при помощи фраз @gif и @sticker соответственно.

Цитирование отдельных фрагментов сообщений

В Telegram можно отвечать не только на сообщения целиком, но и на специфические части текста. На мобильном клиенте для этого нужно выделить текст и выбрать опцию «Цитировать». Или же нажать на сообщение, выбрать опцию «Ответить» — «Выбрать фрагмент».

Отправка фото без сжатия

По умолчанию Telegram сжимает изображения, которые вы присылаете в диалогах. Автоматическое сжатие снижает размер файла, что удобно, если вы хотите быстро поделиться картинкой, но из-за этого страдает качество изображения. Если вам нужно скинуть что-то в максимально возможном качестве, то после выбора картинки в галерее нажмите на значок с тремя точками сбоку и выберите опцию «Отправить без сжатия».

Спойлеры в тексте

Telegram позволяет скрывать часть текстового сообщения: получатель может нажать на скрытый текст, чтобы прочесть его. Эта функция полезна, если вы не хотите случайно поделиться с человеком спойлерами. На Android для того, чтобы скрыть сообщения, выделите нужный фрагмент, нажмите на него, после этого нажмите на значок с тремя точками и выберите опцию «Скрытый». На iOS эта же функция находится в меню форматирования текста.

Нечто похожее можно сделать и с картинками. Если вы хотите «замазать» картинки в сообщении, то после выбора файла в галерее нажмите на значок с тремя точками и выберите опцию «Скрыть под спойлер».

Меню отладки Telegram

Наконец, некоторые настройки Telegram скрыты от неопытных пользователей, т.к. они могут привести к некорректной работе приложения. Но среди них есть полезные функции: например, возможность отметить все чаты как прочитанные разом.

Чтобы открыть меню отладки на Android, откройте настройки Telegram и пролистайте список вниз, до строки, где указана версия приложения. Нажмите на эту строку и не отпускайте палец, пока не появится уведомление. Повторите долгое нажатие, чтобы открыть меню отладки. На iOS оно открывается иначе — 10 нажатиями на значок настроек в нижней части экрана.

Отложенные сообщения и отправка без звука