Археологи обнаружили христианский храм VI века в Крыму

В средневековом городе-крепости Эски-Кермен, расположенном в Бахчисарайском районе Крыма, археологи обнаружили неизвестный науке христианский храм, предположительно VI века постройки. Если гипотеза историков верна, храм является ровесником самого города-крепости.

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В сезоне 2023 года раскопки здесь проводила совместная экспедиция Института археологии Крыма РАН и Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского под руководством Александра Айбабина и Эльзары Хайрединовой.

Вырубку в скале, которая могла вести к строению археологи обнаружили еще в 2022 году, но тогда не хватило времени провести раскопки. Их продолжили в сезоне 2023 и ожидания историков оправдались.

Считалось, что северная часть города вообще не застроена. Якобы там была какая-то оборонительная стена, которая разделяла его на участки. Оказалось, что стена это просто руины усадеб. Так мы наткнулись на храм, о котором никто ничего не знал.

Храм оказался большим для своего времени. Прямоугольное здание длиной 17,8 метров и шириной 6,0-6,2 метра ориентировано апсидой на восток. Его нижняя часть вырублена в скале, а трехслойные стены возведены на скале, со сложенными из крупных известняковых блоков панцирями, пространство между которыми забутовано щебнем, известняковым отесом и битой черепицей, залитыми известковым раствором.

В центре алтарной части in situ сохранился каменный престол высотой 0,72 метра.

В храме было два входа. Один устроен в западной стене, второй - в восточной, с вырубленными в скальном цоколе тремя ступенями. Над западным входом располагалась известняковая плита, украшенная врезными крестами в круге. Стены внутри храмы были оштукатурены и расписаны - вдоль стен, в слое разрушения выявлены многочисленные обломки штукатурки со следами красной краски. В центре алтарной части in situ сохранился каменный престол высотой 0,72 метра, сделанный в виде стола на граненом столбе, установленном на вырубленной в скальном монолите подставке.

- Есть подозрение, что этот храм построен одновременно крепостью в конце VI века, - говорит Александр Айбабин.

За апсидой храма археологи обнаружили семь вырубленных в скале могил с многочисленными погребениями. Хоронили здесь и священников и простых горожан. В этом сезоне археологи обследовали и другой, храм этого древнего городища, более поздней постройки. Его датируют рубежом X-XI веков. Там также обнаружено около 50 захоронений. Кстати, земли в них мало, что объяснимо для этого места.

- Землю просто сдувало с горного плато, - говорит археолог Айбабин.

Находка храма в северной части города приоткрыла еще одну страницу его древней истории. Ведь до X века она была мало изучена, несмотря на то, что Эски-Кермен изучают вот уже почти 100 лет.

- Город здесь построили по проекту византийского военного инженера. Если можно так сказать, это была типовая городская застройка того времени, которую Византия применяла и в Малой Азии, и на Балканах и в других регионах. В конце VI века, Византия эти территории включила в состав новой приграничной провинции. И это уже были не союзники, не соседи. Это была просто окраина, пограничная провинция Византии, и они строили там целую гряду крепостей. И строили по всем правилам, - рассказал Александр Айбабин. - Эта крепость интересна тем, что там сразу спланировали жилую застройку и храмы. И застройка там велась именно по позднеримской гипподамовой системе. То есть прямоугольные кварталы, такая планировка поселений на территории Крыма есть только в Херсонесе и на Эски-Кермен.

По данным археологов, сегодня раскопана и изучена лишь пятая часть всего древнего городища Эски-Кермен. Это означает, что историков ожидают еще множество открытий и находок.